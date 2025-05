HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

ΌνομαHYPE

ΚατάταξηNo.12

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς0.0034%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)96,30%

Προμήθεια Κυκλοφορίας333 928 180

Μέγιστη Προμήθεια1 000 000 000

Συνολικός Όγκος999 993 930

Ποσοστό κυκλοφορίας0.3339%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή39.926312960542624,2025-05-26

Χαμηλότερη τιμή3.2002764730895623,2024-11-29

Δημόσιο BlockchainHYPEREVM

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

