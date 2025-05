HIFI

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

ΌνομαHIFI

ΚατάταξηNo.919

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)12.08%

Προμήθεια Κυκλοφορίας141,807,483.7488907

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος166,807,483.7488907

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή2.6057193937436143,2023-09-16

Χαμηλότερη τιμή0.10357809343292462,2025-05-15

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

