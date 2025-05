GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

ΌνομαGMX

ΚατάταξηNo.276

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)176.60%

Προμήθεια Κυκλοφορίας10,146,127.23870994

Μέγιστη Προμήθεια13,250,000

Συνολικός Όγκος10,146,127.23870994

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7657%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή90.88797255032739,2023-04-18

Χαμηλότερη τιμή9.628528383979246,2025-04-06

Δημόσιο BlockchainARB

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_source