GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

ΌνομαGINUX

ΚατάταξηNo.2462

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας3,572,880,055,132

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000,000,000

Συνολικός Όγκος5,245,959,055,814.6

Ποσοστό κυκλοφορίας0.3572%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.00004609328089689,2021-11-03

Χαμηλότερη τιμή0,2022-08-17

Δημόσιο BlockchainBSC

ΕισαγωγήGreen Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.