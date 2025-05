FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

ΌνομαFXS

ΚατάταξηNo.172

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)18.78%

Προμήθεια Κυκλοφορίας90,727,526.36660138

Μέγιστη Προμήθεια99,681,495.59113361

Συνολικός Όγκος99,681,495.59113361

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9101%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-12-21 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή42.67301505828751,2022-04-03

Χαμηλότερη τιμή1.2509860587875596,2025-03-11

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήFrax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.