FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

ΌνομαFORTH

ΚατάταξηNo.658

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)31.36%

Προμήθεια Κυκλοφορίας14,343,554.15380151

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος15,297,897.14455933

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-04-22 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή71.37012372,2021-04-22

Χαμηλότερη τιμή1.8903610185714588,2025-04-05

Δημόσιο BlockchainETH

