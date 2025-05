ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

ΌνομαETN

ΚατάταξηNo.725

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.03%

Προμήθεια Κυκλοφορίας17,979,817,604.56

Μέγιστη Προμήθεια21,000,000,000

Συνολικός Όγκος17,979,817,604.56

Ποσοστό κυκλοφορίας0.8561%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.23623399436473846,2017-11-02

Χαμηλότερη τιμή0.001296283350169341,2023-12-19

Δημόσιο BlockchainETN

