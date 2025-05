ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

ΌνομαETC

ΚατάταξηNo.37

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0008%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)65.36%

Προμήθεια Κυκλοφορίας152,098,495.28925553

Μέγιστη Προμήθεια210,700,000

Συνολικός Όγκος210,700,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7218%

Ημερομηνία Έκδοσης2015-11-01 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.7523 USDT

Υψηλότερη τιμή176.15769168,2021-05-06

Χαμηλότερη τιμή0.45244601368904114,2016-07-25

Δημόσιο BlockchainETC

ΕισαγωγήEthereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.