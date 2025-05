ELONDOGE

ELON DOGE is not just another meme coin; it's a vibrant community-driven project that blends cutting-edge technology with the lighthearted charm of internet culture. Our project is underpinned by a robust and secure blockchain infrastructure, ensuring transparency and reliability. The $ELONDOGE token serves as a medium for fostering community engagement, allowing users to participate in governance decisions and shaping the direction of the project.

ΌνομαELONDOGE

ΚατάταξηNo.6046

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια420,000,000,000,000,000

Συνολικός Όγκος420,000,000,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.00000000001019633,2023-12-09

Χαμηλότερη τιμή0.000000000000035314,2023-12-11

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

