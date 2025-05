EGO

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

ΌνομαEGO

ΚατάταξηNo.1963

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.16%

Προμήθεια Κυκλοφορίας200,640,190

Μέγιστη Προμήθεια323,000,000

Συνολικός Όγκος323,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6211%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.1315824884726725,2024-03-20

Χαμηλότερη τιμή0.0051625290638896,2025-05-19

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

