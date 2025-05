EARTHMETA

EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

ΌνομαEARTHMETA

ΚατάταξηNo.864

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.01%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,437,539,666.67

Μέγιστη Προμήθεια2,100,000,000

Συνολικός Όγκος2,100,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6845%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.9930863881137821,2024-11-30

Χαμηλότερη τιμή0.013193198538408337,2025-04-16

Δημόσιο BlockchainMATIC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

