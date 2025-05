DUKO

Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities.

ΌνομαDUKO

ΚατάταξηNo.1662

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας9,663,955,990

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος9,999,609,598

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.00729887217163372,2024-03-24

Χαμηλότερη τιμή0.000000289013616352,2024-02-14

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

