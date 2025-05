DPR

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

ΌνομαDPR

ΚατάταξηNo.1408

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.01%

Προμήθεια Κυκλοφορίας3,103,104,892.80079

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000,000

Συνολικός Όγκος9,967,141,302.00769

Ποσοστό κυκλοφορίας0.3103%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-04-10 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.33995451,2021-04-13

Χαμηλότερη τιμή0.001027895711524969,2025-04-09

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήDeeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.