DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

ΌνομαDOT

ΚατάταξηNo.22

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0021%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)13.39%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,582,047,004.8709102

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος1,582,047,004.8709102

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2019-05-05 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή55.00497580824179,2021-11-04

Χαμηλότερη τιμή2.6928957061,2020-08-20

Δημόσιο BlockchainDOT

ΕισαγωγήPolkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.