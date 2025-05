DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

ΌνομαDOGS

ΚατάταξηNo.379

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,01%

Προμήθεια Κυκλοφορίας516 750 000 000

Μέγιστη Προμήθεια550 000 000 000

Συνολικός Όγκος550 000 000 000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9395%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.001644096114028641,2024-08-28

Χαμηλότερη τιμή0.000100955965351554,2025-04-17

Δημόσιο BlockchainTONCOIN

