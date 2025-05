DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

ΌνομαDOGE

ΚατάταξηNo.8

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0097%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.84%

Προμήθεια Κυκλοφορίας149,457,716,383.70523

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος149,457,716,383.70523

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2013-12-12 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.000559 USDT

Υψηλότερη τιμή0.7375666,2021-05-08

Χαμηλότερη τιμή0.000085474399384111,2015-05-07

Δημόσιο BlockchainDOGE

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.