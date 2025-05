DECHAT

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

ΌνομαDECHAT

ΚατάταξηNo.2536

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)3.52%

Προμήθεια Κυκλοφορίας4,895,047

Μέγιστη Προμήθεια25,000,000

Συνολικός Όγκος25,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1958%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή8.743363868481442,2024-03-11

Χαμηλότερη τιμή0.021114458728950337,2025-04-11

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

