DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

ΌνομαDASH

ΚατάταξηNo.171

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)347.59%

Προμήθεια Κυκλοφορίας12,279,225.74760322

Μέγιστη Προμήθεια18,900,000

Συνολικός Όγκος12,279,225.74760322

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6496%

Ημερομηνία Έκδοσης2014-01-01 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.2138 USDT

Υψηλότερη τιμή1642.219970703125,2017-12-20

Χαμηλότερη τιμή0.21389900147914886,2014-02-14

Δημόσιο BlockchainDASH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

