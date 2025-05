CYBRO

CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support.

ΌνομαCYBRO

ΚατάταξηNo.1865

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.12%

Προμήθεια Κυκλοφορίας132,398,785.697625

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος499,999,745

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1323%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.15788227774713462,2024-12-15

Χαμηλότερη τιμή0.006201268807527786,2025-03-07

Δημόσιο BlockchainBLAST

ΕισαγωγήCYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.