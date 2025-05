CWS

Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

ΌνομαCWS

ΚατάταξηNo.2293

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)2.28%

Προμήθεια Κυκλοφορίας4,852,051.960426

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος7,645,850

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-02-01 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή58.89886711,2021-03-16

Χαμηλότερη τιμή0.047597490588792306,2023-08-05

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

