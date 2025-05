CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

ΌνομαCRV

ΚατάταξηNo.75

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0003%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)10.10%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,343,378,344

Μέγιστη Προμήθεια3,030,303,030.299

Συνολικός Όγκος2,259,379,286.9274936

Ποσοστό κυκλοφορίας0.4433%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή60.4987938093,2020-08-14

Χαμηλότερη τιμή0.18109279935395833,2024-08-05

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

