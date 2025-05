COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

ΌνομαCOMAI

ΚατάταξηNo.1577

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.35%

Προμήθεια Κυκλοφορίας71,160,317.18

Μέγιστη Προμήθεια169,420,000

Συνολικός Όγκος169,420,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.42%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή4.418515268160687,2024-02-14

Χαμηλότερη τιμή0.018996619659761273,2025-03-29

Δημόσιο BlockchainCOMAI

ΕισαγωγήCommune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.