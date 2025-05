CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

ΌνομαCETUS

ΚατάταξηNo.348

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)18,33%

Προμήθεια Κυκλοφορίας725 221 635,9869498

Μέγιστη Προμήθεια1 000 000 000

Συνολικός Όγκος1 000 000 000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7252%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.4923777683386451,2024-11-10

Χαμηλότερη τιμή0.02679612372711401,2023-06-12

Δημόσιο BlockchainSUI

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

