Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

ΌνομαCAS

ΚατάταξηNo.1736

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.01%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,000,000,000

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος1,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας1%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-05-08 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.02 USDT

Υψηλότερη τιμή0.22902704,2021-02-22

Χαμηλότερη τιμή0.000986640148312823,2025-03-21

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

