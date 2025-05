CAR

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

ΌνομαCAR

ΚατάταξηNo.584

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.79%

Προμήθεια Κυκλοφορίας999,967,276.782121

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος999,967,276.782121

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9999%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.8087050671825415,2025-02-10

Χαμηλότερη τιμή0.000097292665942939,2025-02-09

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

