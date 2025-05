BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

ΌνομαBSW

ΚατάταξηNo.866

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)3.62%

Προμήθεια Κυκλοφορίας661,886,978

Μέγιστη Προμήθεια700,000,000

Συνολικός Όγκος645,509,441.4703671

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9455%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-07-14 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή2.12915576713788,2021-12-08

Χαμηλότερη τιμή0.011035823943177085,2025-04-15

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

