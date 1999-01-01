BLUM

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

ΌνομαBLUM

ΚατάταξηNo.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0

Προμήθεια Κυκλοφορίας--

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή,

Χαμηλότερη τιμή,

Δημόσιο BlockchainTONCOIN

ΕισαγωγήBlum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.

Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.
Αναζήτηση
Αγαπημένα
BLUM/USDT
Blum
----
--
Υψηλ. 24h
--
Κατώτ. 24h
--
Όγκος 24h (BLUM)
--
Ποσό 24 ωρών (USDT)
--
Διάγραμμα
Πληροφορίες
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Συναλλαγές στην αγορά
Spot
Ανοιχτές Εντολές（0）
Ιστορικό εντολών
Ιστορικό συναλλαγών
Ανοιχτές θέσεις (0)
Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.
BLUM/USDT
--
--
‎--
Υψηλ. 24h
--
Κατώτ. 24h
--
Όγκος 24h (BLUM)
--
Ποσό 24 ωρών (USDT)
--
Διάγραμμα
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Πληροφορίες
Ανοιχτές Εντολές（0）
Ιστορικό εντολών
Ιστορικό συναλλαγών
Ανοιχτές θέσεις (0)
Loading...