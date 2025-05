BLOCKASSET

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

ΌνομαBLOCKASSET

ΚατάταξηNo.925

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.40%

Προμήθεια Κυκλοφορίας172,811,307.79

Μέγιστη Προμήθεια320,000,000

Συνολικός Όγκος316,493,482.1

Ποσοστό κυκλοφορίας0.54%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.5485619885603312,2022-01-18

Χαμηλότερη τιμή0.015511059945465061,2022-12-19

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

