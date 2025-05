BLADE

Blade Games is a on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

ΌνομαBLADE

ΚατάταξηNo.3452

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)%0,00

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια100.000.000

Συνολικός Όγκος100.000.000

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.5958419125316985,2024-12-24

Χαμηλότερη τιμή0.019106848916821857,2025-05-11

Δημόσιο BlockchainARB

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.