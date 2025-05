BIO

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

ΌνομαBIO

ΚατάταξηNo.258

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.95%

Προμήθεια Κυκλοφορίας2,159,382,222.37

Μέγιστη Προμήθεια3,320,000,000

Συνολικός Όγκος3,320,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6504%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.922573910059997,2025-01-03

Χαμηλότερη τιμή0.04074391154989823,2025-04-16

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήBIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.