BHO

$BHO Token is a non-inflationary asset and is always deflationary over time. BHO Network is a Multichain ecosystem governed in a decentralized form (DAO). Inside it are CeDeFi products built and used with $BHO Token.

ΌνομαBHO

ΚατάταξηNo.2497

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας4,540,989,354.804674

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος4,540,989,354.804674

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.08701598671396746,2021-10-12

Χαμηλότερη τιμή0.000040825305789386,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainBSC

Εισαγωγή$BHO Token is a non-inflationary asset and is always deflationary over time. BHO Network is a Multichain ecosystem governed in a decentralized form (DAO). Inside it are CeDeFi products built and used with $BHO Token.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.