BEANS

SUNBEANS is an art meme token that supports the creation, exhibition, and trading of digital art. It goes beyond the typical method of producing and trading digital art solely as NFTs, by providing an environment where artists' works can be discovered and participated in through galleries. At the same time, it supports communication between artists and participants. Through online and offline galleries, SUNBEANS aims to create an ecosystem where artists can exhibit their work and participants can watch the artists' growth.

ΌνομαBEANS

ΚατάταξηNo.3675

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια888 888 888 888

Συνολικός Όγκος888 888 888 888

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.001483280602173488,2024-12-14

Χαμηλότερη τιμή0.000000093462906773,2025-04-17

Δημόσιο BlockchainTRX

ΕισαγωγήSUNBEANS is an art meme token that supports the creation, exhibition, and trading of digital art. It goes beyond the typical method of producing and trading digital art solely as NFTs, by providing an environment where artists' works can be discovered and participated in through galleries. At the same time, it supports communication between artists and participants. Through online and offline galleries, SUNBEANS aims to create an ecosystem where artists can exhibit their work and participants can watch the artists' growth.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.