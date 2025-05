BBL

Beoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

ΌνομαBBL

ΚατάταξηNo.2388

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)%0,01

Προμήθεια Κυκλοφορίας944.398.949,5522338

Μέγιστη Προμήθεια1.000.000.000

Συνολικός Όγκος1.000.000.000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9443%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.45241670519348387,2024-02-28

Χαμηλότερη τιμή0.000258220372620963,2025-05-06

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήBeoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.