Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

ΌνομαBANANA

ΚατάταξηNo.374

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1,047.73%

Προμήθεια Κυκλοφορίας3,983,012.90788956

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000

Συνολικός Όγκος8,453,397.74463985

Ποσοστό κυκλοφορίας0.3983%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή78.69544217538915,2024-07-20

Χαμηλότερη τιμή4.913122153494544,2023-10-12

Δημόσιο BlockchainETH

