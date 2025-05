BABYSWAP

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

ΌνομαBABYSWAP

ΚατάταξηNo.2118

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας620 895 960

Μέγιστη Προμήθεια1 000 000 000

Συνολικός Όγκος1 000 000 000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6208%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή4.48589634767712,2021-12-07

Χαμηλότερη τιμή0.00077617138051725,2025-03-07

Δημόσιο BlockchainBSC

ΕισαγωγήBabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.