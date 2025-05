AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

ΌνομαAXS

ΚατάταξηNo.128

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)13.92%

Προμήθεια Κυκλοφορίας161,497,429.20405364

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος270,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-03-30 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή165.36907993744018,2021-11-06

Χαμηλότερη τιμή0.12343134,2020-11-06

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

