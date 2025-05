AUTO

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

ΌνομαAUTO

ΚατάταξηNo.2158

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)128.17%

Προμήθεια Κυκλοφορίας76,665.77431635

Μέγιστη Προμήθεια80,638.18932503

Συνολικός Όγκος78,173.31404734

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9507%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή13532.25332614,2021-02-19

Χαμηλότερη τιμή6.7414670040201266,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

