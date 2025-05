ATT

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

ΌνομαATT

ΚατάταξηNo.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0

Προμήθεια Κυκλοφορίας125,275,489

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος2,100,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2024-10-26 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.2 USDT

Υψηλότερη τιμή,

Χαμηλότερη τιμή,

Δημόσιο BlockchainMATIC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

