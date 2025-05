APED

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

ΌνομαAPED

ΚατάταξηNo.2300

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)15.61%

Προμήθεια Κυκλοφορίας974,493

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000

Συνολικός Όγκος1,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9744%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή15.828772100274763,2024-11-14

Χαμηλότερη τιμή0.13723383845829235,2023-04-18

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

