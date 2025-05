AIXCB

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

ΌνομαAIXCB

ΚατάταξηNo.1033

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,02%

Προμήθεια Κυκλοφορίας993 506 898

Μέγιστη Προμήθεια1 000 000 000

Συνολικός Όγκος993 506 898

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9935%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.11715465291895416,2025-01-02

Χαμηλότερη τιμή0.000575701489026845,2024-12-09

Δημόσιο BlockchainBASE

ΕισαγωγήaixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.