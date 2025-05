AGRS

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

ΌνομαAGRS

ΚατάταξηNo.732

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.49%

Προμήθεια Κυκλοφορίας29,861,810.83728983

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος42,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή11.438987598091936,2024-02-25

Χαμηλότερη τιμή0.05397609993815422,2016-12-08

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

