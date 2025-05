ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

ΌνομαABEL

ΚατάταξηNo.1338

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.07%

Προμήθεια Κυκλοφορίας101,083,904

Μέγιστη Προμήθεια225,180,000

Συνολικός Όγκος121,663,885

Ποσοστό κυκλοφορίας0.4489%

Ημερομηνία Έκδοσης2022-04-17 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο1.1 USDT

Υψηλότερη τιμή1.5703190389504647,2024-01-12

Χαμηλότερη τιμή0.03026414280417002,2024-11-12

Δημόσιο BlockchainABEL

