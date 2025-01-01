Συμφωνία παροχής υπηρεσιών MEXC DEX+

Εισαγωγή Α) Η παρούσα Σύμβαση παροχής υπηρεσιών DEX («Σύμβαση») αποτελεί σύμβαση μεταξύ εσάς («εσείς», «εσάς» ή «ο χρήστης») και της MEXC Global («εμείς», «εμάς», «μας» ή «MEXC»). Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του προϊόντος DEX της MEXC (εφεξής αναφερόμενη ως «DEX») και των σχετικών υπηρεσιών συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας mexc.com ή οποιουδήποτε από τους συνδεδεμένους ιστότοπους, τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών ή τις εφαρμογές για κινητά (συλλογικά η «Πλατφόρμα»). Β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης συμπληρώνουν τη Συμφωνία Χρήστη, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Αποκάλυψη Κινδύνου ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή δημοσίευση που αφορά στα προϊόντα DEX της MEXC ή τις σχετικές υπηρεσίες συναλλαγών, όπως μπορεί να δημοσιεύονται από τη MEXC κατά καιρούς (συλλήβδην, τα «Νομικά Έγγραφα»). Εάν οι όροι της παρούσας Σύμβασης διαφέρουν από εκείνους των Νομικών Εγγράφων, υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Σύμβασης. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα DEX και τις σχετικές υπηρεσίες μας, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Σύμβαση και τα Νομικά Έγγραφα. C) Με τη χρήση των προϊόντων DEX της MEXC και των σχετικών υπηρεσιών διαπραγμάτευσης (η «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες»), θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, συμφωνήσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και τους όρους που ορίζονται στα Νομικά Έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναθεωρήσεων που ενδέχεται να δημοσιεύονται από εμάς κατά καιρούς). Εάν δεν συμφωνείτε με οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση ή στα Νομικά Έγγραφα, σας συμβουλεύουμε να διακόψετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θεωρείται ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και τα Νομικά Έγγραφα στο σύνολό τους. Δ) Λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι χρήστες που διαμένουν σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη Βόρεια Κορέα, την Κούβα, το Σουδάν, τη Συρία, το Ιράν, την ηπειρωτική Κίνα, τη Σιγκαπούρη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, τις ελεγχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ), τη Σεβαστούπολη και τον Καναδά (συνολικά αναφερόμενες ως «Απαγορευμένες χώρες»). Ο παραπάνω κατάλογος είναι μη ενημερωτικού χαρακτήρα και μπορεί να υπόκειται σε μονομερείς αλλαγές από τη MEXC χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

Προϊόντα και υπηρεσίες MEXC DEX+ Α) Οι Υπηρεσίες αποτελούνται από συγκεντρωτές που σας επιτρέπουν να ανταλλάσσετε ορισμένα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία μέσω μιας ποικιλίας δικτύων blockchain («Blockchains Τρίτου Μέρους»). Κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών, η MEXC λειτουργεί ως πλατφόρμα προβολής πληροφοριών και ως αντιπρόσωπος που δίνει εντολή πώλησης ή αγοράς («Εντολή») κατόπιν κατάλληλης εντολής από εσάς. Ωστόσο, η MEXC δεν εγγυάται την ολοκλήρωση των εν λόγω παραγγελιών ούτε εγγυάται ότι οι εν λόγω παραγγελίες θα τοποθετηθούν εγκαίρως. Β) Τα ψηφιακά πορτοφόλια μπορεί να έχουν διάφορα αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain. Αυτές οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες διαφέρουν από τα τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι η MEXC δεν είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση του Ιδιωτικού Κλειδιού και της Φράσης-κλειδί. Το ιδιωτικό σας κλειδί και η μνημονική σας φράση έχουν ανατεθεί σε δεόντως εξουσιοδοτημένο τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Επιπλέον, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας στη MEXC και ότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο λογαριασμό σας στη MEXC (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αποκάλυψης πληροφοριών, της δημοσιοποίησης πληροφοριών, του διαδικτυακού κλικ για συναίνεση ή της υποβολής διαφόρων συμφωνιών κανόνων, της διαδικτυακής ανανέωσης συμφωνιών ή της αγοράς υπηρεσιών κ.λπ.) Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες και δηλώσεις που πραγματοποιούνται με τη χρήση των λογαριασμών και των κωδικών πρόσβασής σας. Γ) Μπορείτε να συνδέσετε το προσωπικό σας ψηφιακό πορτοφόλι για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες MEXC DEX+. Στις περιπτώσεις αυτές, το ιδιωτικό κλειδί και η μνημονική φράση δημιουργούνται και αποθηκεύονται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ούτε η MEXC ούτε εξουσιοδοτημένοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στο πορτοφόλι σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που αφορούν στο πορτοφόλι σας, ανεξάρτητα από την έγκριση ή την εξουσιοδότησή σας. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν συνέπειες που απορρέουν από αυτό. Δ) Τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που εμφανίζονται στις λίστες των Υπηρεσιών μας καθορίζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατάταξής τους σε αναγνωρισμένες πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, όπως η coingecko.com, της απόδοσης ενός Ψηφιακού Περιουσιακού Στοιχείου στις Υπηρεσίες και των πολιτικών μας σχετικά με τις λίστες. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν υποστηρίζουμε ούτε προωθούμε οποιαδήποτε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία μέσω οποιασδήποτε από τις καταχωρήσεις που εμφανίζονται. Έχουμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, να αλλάξουμε, να ενημερώσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία από οποιαδήποτε από τις καταχωρίσεις ή τις Υπηρεσίες κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Ε) Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς και ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως μέσο μη συμμόρφωσης με τους Εφαρμοστέους Νόμους. Συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με την παρούσα Σύμβαση, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, όλους τους κανόνες, τους όρους και οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις ή σχετικές συμφωνίες που δημοσιεύονται και ενημερώνονται από τη MEXC κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων, διαδικαστικών οδηγιών, γνωστοποιήσεων κινδύνου και άλλων κανόνων και όρων. ΣΤ) Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Υπηρεσία είναι μια πρώιμη έκδοση του προϊόντος και δεν έχει ακόμη ελεγχθεί πλήρως. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση να σας αποζημιώσουμε ή να σας αποζημιώσουμε για τυχόν απώλεια Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, σε σχέση με τη χρήση τέτοιων πρωτότυπων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Προμήθειες και Χρεώσεις Α) Κατά τη διάρκεια της πρόσβασης και της χρήσης των Υπηρεσιών, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με διάφορες προμήθειες. Οι προμήθειες αυτές που παράγονται σε οποιεσδήποτε Blockchains Τρίτου Μέρους στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα βαρύνουν εσάς. Β) Προμήθειες πρωτοκόλλου τρίτου μέρους. Ενδέχεται επίσης να προκύψουν λοιπές προμήθειες πρωτοκόλλου τρίτων που προκύπτουν κατά την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μεταφοράς Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων από εσάς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες αυτές τις προμήθειες πρωτοκόλλου τρίτων που ενδέχεται να προκύψουν. Γ) Προμήθειες εξυπηρέτησης. Σημειώστε ότι η MEXC δεν χρεώνει επί του παρόντος προμήθειες («Προμήθειες Υπηρεσίας»), αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε Προμήθειες Υπηρεσίας στο μέλλον. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε ορισμένες Προμήθειες Υπηρεσιών για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Οι Προμήθειες Υπηρεσιών μπορεί να είναι ένα ποσοστό επί του ποσού των συναλλαγών σας μέσω των Υπηρεσιών. Θα αφαιρέσουμε τις ισχύουσες Προμήθειες Υπηρεσιών από το ποσό της συναλλαγής σας ως πληρωμή για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Οποιοδήποτε πρόγραμμα προμηθειών υπηρεσιών θα δημοσιεύεται στην πλατφόρμα μας από καιρό σε καιρό και διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε το εν λόγω πρόγραμμα προμηθειών, εάν υπάρχει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Αποποίηση ευθύνης κινδύνου Α) Οι Υπηρεσίες επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση ιδιαίτερα περίπλοκων και ευμετάβλητων χρηματοπιστωτικών μέσων και η διαπραγμάτευση με βάση αυτές μπορεί να σας εκθέσει σε διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων κυβερνοασφάλειας και του κινδύνου ζημιών και σας προτείνουμε να ενημερωθείτε για τους σχετικούς κινδύνους. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση των σχετικών κινδύνων. Β) Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, όταν εξαργυρώνετε ή έχετε πρόσβαση στα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία σας, ο χρόνος που πραγματικά απαιτείται για να λάβετε τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία στο ψηφιακό σας πορτοφόλι μπορεί να ποικίλλει, και τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που λαμβάνονται και εμφανίζονται στο ψηφιακό σας πορτοφόλι είναι οριστικά. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων. C) Συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε όλες τις απώλειες που προκύπτουν από δικό σας σφάλμα ή λάθος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: μη συμμόρφωση με τις οδηγίες συναλλαγής, μη έγκαιρη διενέργεια συναλλαγών μέσω των Υπηρεσιών μας, λήθη ή διαρροή ρυθμίσεων ασφαλείας λογαριασμού, παραβίαση κωδικών πρόσβασης, εισβολή ή παραβίαση του υπολογιστή σας από τρίτους και/ή εισαγωγή σε λάθος διεύθυνση για τη μεταφορά ή λήψη Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων. Δ) Με τη χρήση της υπηρεσίας μέσω σύνδεσης με πορτοφόλι που δεν ελέγχεται από τη MEXC ή τους εξουσιοδοτημένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών της, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι επωμίζεστε όλες τις συνέπειες και τις ευθύνες που προκύπτουν από οποιεσδήποτε συναλλαγές που προέρχονται ή συνδέονται με αυτό. Ούτε η MEXC ούτε οι εξουσιοδοτημένοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της ευθύνονται για τυχόν απώλειες, ζημίες ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές που προκύπτουν από αυτές. E) Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε αλυσίδες μπλοκ τρίτων. Η MEXC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε και όλες τις απώλειες που προκαλούνται από τη χρήση ή την πρόσβασή σας σε Blockchain Τρίτου Μέρους. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ευπαθειών συμβάσεων, περιστατικών hacking, αναστολής, διακοπής ή παύσης εργασιών, πτώχευσης, μη φυσιολογικής αναστολής ή παύσης των εργασιών Blockchain Τρίτου Μέρους ή άλλων πιθανών κινδύνων. Επιπλέον, συμφωνείτε να αναλάβετε όλες τις απώλειες που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων κινδύνων. Εάν υποστείτε οποιαδήποτε απώλεια ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων κινδύνων, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι τυχόν Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία που ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα στο ψηφιακό πορτοφόλι σας ενδέχεται να χαθούν οριστικά. ΣΤ) Η Υπηρεσία μπορεί επίσης να περιέχει συνδέσμους ή λειτουργίες για την πρόσβαση ή τη χρήση ιστότοπων τρίτων («Ιστοσελίδες τρίτων») και εφαρμογών («Εφαρμογές τρίτων») ή να εμφανίζει, να περιλαμβάνει ή να καθιστά διαθέσιμο περιεχόμενο, δεδομένα, πληροφορίες, υπηρεσίες, εφαρμογές ή υλικά από τρίτους («Υλικό τρίτων»). Τυχόν σύνδεσμοι Ιστοσελίδων Τρίτων στις Υπηρεσίες δεν σημαίνουν ότι η MEXC υποστηρίζει οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, πληροφορίες και αποποιήσεις που παρέχονται σε αυτές και η MEXC δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. Όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή τρίτων ή όταν έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή τρίτων, παρόλο που ενδέχεται να μην σας προειδοποιήσουμε ότι έχετε εγκαταλείψει τις Υπηρεσίες μας, υπόκεισθε στους όρους και τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών/ανακοινώσεων απορρήτου) ενός άλλου ιστότοπου ή προορισμού. Οι εν λόγω ιστότοποι τρίτων, οι εφαρμογές τρίτων και τα υλικά τρίτων δεν τελούν υπό τον έλεγχο της MEXC και ενδέχεται να είναι «ανοικτές» εφαρμογές για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής. Η MEXC δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων, εφαρμογές τρίτων και υλικά τρίτων. Η MEXC παρέχει συνδέσμους προς αυτές τις Ιστοσελίδες Τρίτων και τις Εφαρμογές Τρίτων μόνο ως διευκόλυνση και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγκρίνει, εγγυάται ή προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με τις Ιστοσελίδες Τρίτων ή τις Εφαρμογές Τρίτων ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους ή το σχετικό Υλικό Τρίτων. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων, εφαρμογές τρίτων και υλικό τρίτων με δική σας ευθύνη. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από τη χρήση από εσάς τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων στις Ιστοσελίδες και τις Εφαρμογές Τρίτων. Η MEXC και κάθε ιστότοπος Τρίτων και εφαρμογή Τρίτων είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και η παρούσα Σύμβαση δεν συνιστά οποιαδήποτε μορφή αντιπροσωπείας, εταιρικής σχέσης ή σχέσης συνεργασίας μεταξύ των μερών. Η MEXC και κάθε δικτυακός τόπος Τρίτου και εφαρμογή Τρίτου είναι υπεύθυνοι για τις αντίστοιχες αξιώσεις, οφειλές και διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων και συμφωνιών τους. Ζ) Δυσλειτουργίες Blockchain τρίτων. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εάν η MEXC ή οποιοδήποτε Blockchain Τρίτου Μέρους δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ή οι Υπηρεσίες διακοπούν λόγω των ακόλουθων συνθηκών και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή δεν μπορείτε να δώσετε εντολές ή να εκτελέσετε σχετικές λειτουργίες ή συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αποτυχίας, καθυστέρησης, διακοπής, έλλειψης απόκρισης του συστήματος, καθυστερημένης απόκρισης του συστήματος ή άλλων μη φυσιολογικών ή/και απροσδόκητων περιστάσεων, η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες. Οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Αναστολή, διακοπή ή/και τερματισμός των δραστηριοτήτων του/των Blockchain(s) Τρίτου Μέρους, μη φυσιολογικό κλείσιμο ή/και αναστολή των υπηρεσιών,

Αναστολή της υπηρεσίας λόγω συντήρησης, όπως ανακοινώθηκε από την MEXC ή το Blockchain Τρίτου Μέρους,

Αποτυχία μετάδοσης δεδομένων από το σύστημα,

Γεγονός(τα) ανωτέρας βίας που οδηγεί στην αναστολή του Blockchain Τρίτου Μέρους,

Διακοπή ή καθυστέρηση της υπηρεσίας Blockchain Τρίτου Μέρους που προκύπτει από hacking, ιούς υπολογιστών, τεχνικές προσαρμογές ή αποτυχία, αναβαθμίσεις ιστότοπων, τραπεζικά ζητήματα, προσωρινό κλείσιμο που προκύπτει από νομικούς ή κυβερνητικούς κανονισμούς κ.λπ,

Διακοπή ή καθυστέρηση της υπηρεσίας Blockchain Τρίτου Μέρους που προκαλείται από βλάβη, ελάττωμα ή αδυναμία κανονικής λειτουργίας του συστήματος υπολογιστών του,

Απώλειες που προκύπτουν από τεχνικά προβλήματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να επιλυθούν με την υπάρχουσα τεχνολογία στον κλάδο,

Απώλειες που υφίστασθε εσείς ή άλλοι τρίτοι και οι οποίες οφείλονται σε σφάλμα ή καθυστέρηση του τρίτου,

Απώλειες που υφίσταστε εσείς ή άλλοι τρίτοι και οι οποίες προκύπτουν από αλλαγές σε νόμους, κανονισμούς ή/και κυβερνητικές εντολές,

Απώλειες που υφίστασθε εσείς ή άλλοι τρίτοι και οι οποίες προκύπτουν από γεγονότα ανωτέρας βίας που προκαλούνται από απρόβλεπτες, αναπόφευκτες ή/και μη επιλύσιμες αντικειμενικές συνθήκες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι προαναφερόμενοι λόγοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη φυσιολογικές συναλλαγές, διακυμάνσεις τιμών, διακυμάνσεις της αγοράς, διακοπές της αγοράς και άλλες πιθανές μη φυσιολογικές συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι η παρούσα δήλωση γνωστοποίησης κινδύνων δεν είναι και δεν μπορεί να είναι πλήρης ή εξαντλητική. Το MEXC μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει τις εντολές σας ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες. Επιπλέον, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η MEXC δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες περιστάσεις. Ειδική υπενθύμιση: Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει να διαχειριστείτε μόνοι σας τους πιθανούς κινδύνους, να αξιολογήσετε την αξία και τους κινδύνους της επένδυσης σε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία και να αναλάβετε τους πιθανούς οικονομικούς κινδύνους απώλειας όλων των επενδύσεών σας. Θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει να λάβετε υπόψη τις δικές σας οικονομικές συνθήκες και την ικανότητα ανοχής κινδύνου πριν από τη διενέργεια συναλλαγών με περιθώριο κέρδους και αναγνωρίζετε σαφώς τους κινδύνους της επένδυσης σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι ενδέχεται να έχετε κέρδη ή να υποστείτε ζημίες όταν συμμετέχετε σε συναλλαγές με περιθώριο κέρδους σε Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία. Η υπενθύμιση κινδύνου στην παρούσα Σύμβαση δεν απαριθμεί όλους τους κινδύνους που ενέχει η διαπραγμάτευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με περιθώριο κέρδους. Με το παρόν σας συνιστούμε να έχετε σαφή κατανόηση αυτού του γεγονότος και να σας υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω επένδυση μπορεί να ενέχει υψηλούς κινδύνους και συνιστάται συνετή επένδυση.

Καμία οικονομική συμβουλή Α) Αναγνωρίζετε ότι η χρήση των Υπηρεσιών μας στην Πλατφόρμα μας αποτελεί αποκλειστικά εθελοντική συμπεριφορά σας με βάση τη δική σας οικονομική κατάσταση και τη δική σας γνώση των σχετικών κινδύνων, οι οποίοι δεν σχετίζονται με εμάς και με οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο. Β) Όλες οι συναλλαγές μαζί σας, όπως αναλαμβάνονται από εμάς, θα γίνονται σε βάση «εκτέλεσης μόνο», «μη παροχής συμβουλών» και «όπως είναι». Πρέπει να βασίζεστε στην ανεξάρτητη κρίση σας για τις επενδύσεις σας και δεν έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές σχετικά με οποιεσδήποτε συναλλαγές. Η MEXC δεν σας παρέχει καμία επενδυτική συμβουλή και δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει.

Περιορισμένη Ευθύνη Α) Η MEXC δεν εγγυάται την απόδοση της Υπηρεσίας και είστε υπεύθυνοι για τη δική σας επιμέλεια όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η απώλεια ή η ευθύνη που προκαλείται από τυχόν κινδύνους που ενέχονται στη χρήση των Υπηρεσιών θα βαρύνουν αποκλειστικά εσάς και η MEXC δεν θα φέρει καμία ευθύνη σχετικά. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να υποστείτε απώλειες κατά τη συμμετοχή σας σε συναλλαγές στο DEX και συμφωνείτε να αναλάβετε αποκλειστικά και μόνο όλες αυτές τις απώλειες. Β) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις ευθύνες, απώλειες ή δαπάνες οποιουδήποτε είδους ή φύσης που μπορεί να προκύψουν για εμάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αποτυχίας εκ μέρους σας να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας, καθώς και σε σχέση με το ότι η MEXC ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές σας ή με τον τρόπο που επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, τη Συμφωνία Χρήστη και οποιουσδήποτε άλλους κανόνες ή συμφωνίες που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών μας και που ενδέχεται να δημοσιεύουμε κατά καιρούς. C) Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με τυχόν απώλειες, έξοδα ή δαπάνες που θα υποστείτε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αδυναμίας σας να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή ή οποιασδήποτε αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου μας και της οποίας το αποτέλεσμα είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας για να αποφευχθεί. Δ) Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η συνολική ευθύνη της MEXC δεν θα υπερβαίνει τα τέλη παροχής υπηρεσιών που έλαβε η MEXC από εσάς.