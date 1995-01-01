Τρόποι Πληρωμής P2P

Τρόπος πληρωμής P2P: Κατά την πώληση κρυπτονομισμάτων, ο πρόσθετος τρόπος πληρωμής θα εμφανίζεται στους αγοραστές ως μία από τις αποδεκτές επιλογές πληρωμής. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του λογαριασμού πληρωμής σας ταιριάζει με το επαληθευμένο όνομά σας στη MEXC. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 τρόπους πληρωμής.