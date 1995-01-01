MEXC MasterCard
Ας υποβάλουμε αίτηση για MEXC MasterCard και ας τη συμπληρώσουμε με το υπόλοιπο κρύπτο σας
Κανόνες αίτησης
Παγκόσμια Κατανάλωση
Χρησιμοποιήστε την για τις ηλεκτρονικές σας αγορές παγκοσμίως
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο κρύπτο σας ανά πάσα στιγμή
Δημιουργήστε μια κάρτα σε 3 μόλις βήματα
Αίτηση Online
Για να κάνετε αίτηση για MasterCard ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου MEXC, πρέπει να ολοκληρώσετε το προηγμένο KYC και να προσκομίσετε διαβατήριο και προσωπική φωτογραφία.
Ενεργοποίηση Online
Αφού εγκριθεί η αίτηση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη MEXC MasterCard online και να συμπληρώσετε την κάρτα μέσω του λογαριασμού σας MEXC.
Η κάρτα είναι έτοιμη
Η MEXC MasterCard σας είναι τώρα ενεργοποιημένη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MEXC MasterCard σας για κατανάλωση.
Πλεονεκτήματα
Πιο απλό
Κάντε αίτηση online, δεν απαιτείται ραντεβού.
Η εικονική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως.
Πιο ασφαλής
Το 3D Secure (3DS) διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Λάβετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο στο smartphone σας για κάθε συναλλαγή και γνωρίζετε πάντα τη ροή των κεφαλαίων σας.
Πιο βολική
Αυτή η κάρτα υποστηρίζει ηλεκτρονικές αγορές παγκοσμίως μέσω του δικτύου MasterCard.