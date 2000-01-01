Γίνετε μέρος του παγκόσμιου δικτύου των επενδυτών P2P υψηλής απόδοσης που τροφοδοτούν τη MEXC
Αποκλειστικό πρόγραμμα για δυναμικούς επενδυτές P2P
Δημοσιεύστε ανταγωνιστικές διαφημίσεις, διατηρήστε τη ρευστότητα των αγορών και ενισχύστε το οικοσύστημα MEXC για να ξεκλειδώσετε εγγυημένες μηνιαίες ανταμοιβές.
Αναπτύξτε την επιχείρησή σας P2P μαζί μας
Αποκτήστε μηνιαίες ανταμοιβές έως και 1.000 USDT για την παροχή ρευστότητας στο MEXC P2P
Οφέλη
Εγγυημένες μηνιαίες ανταμοιβές
Μείνετε ενεργοί, δημοσιεύστε διαφημίσεις και παρέχετε ρευστότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Αποκτήστε σταθερές πληρωμές USDT κάθε μήνα με βάση την απόδοσή σας.
Ενισχυμένη ορατότητα
Αποκτήστε θέση προτεραιότητας στην αγορά P2P για να αυξήσετε τη ροή εντολών και την έκθεσή σας στις συναλλαγές.
Εξειδικευμένη υποστήριξη λογαριασμού
Άμεση πρόσβαση σε έναν περιφερειακό αντιπρόσωπο της MEXC για ένταξη, επίλυση διαφορών και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.
Πώς να κερδίσετε εισόδημα
Μείνετε ενεργοί, διατηρήστε τις διαφημίσεις σας ανταγωνιστικές και διατηρήστε σταθερή απόδοση για να ξεκλειδώσετε υψηλότερες πληρωμές.
Αύξηση της δραστηριότητας
Παραμείνετε συνδεδεμένοι συνεχώς για να μεγιστοποιήσετε την εμβέλεια και την αλληλεπίδραση των διαφημίσεών σας.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διαφημίσεων
Προσφέρετε καλύτερες τιμές για να προσελκύσετε περισσότερους αγοραστές και να προωθήσετε τις συναλλαγές.
Αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης
Διατηρήστε γρήγορους χρόνους απόκρισης και καλή εξυπηρέτηση για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των χρηστών.
Όσο περισσότερα συνεισφέρετε, τόσο περισσότερα κερδίζετε.
Μπορείτε να κερδίσετε έως και 1000 USDT το μήνα, ενώ το τελικό ποσό ανταμοιβής ποικίλλει ανάλογα με την αγορά και ενδέχεται να υπόκειται σε εξέταση.
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Ένας ενεργός επενδυτής P2P επιθυμείτε να κερδίζετε σταθερές μηνιαίες ανταμοιβές με την ανάρτηση τακτικών διαφημίσεων
Έμπορος σε άλλο χρηματιστήριο επιδιώκετε καλύτερη ορατότητα και κίνητρα
Ένας μεμονωμένος επενδυτής είστε έτοιμοι να αλλάξετε ρόλο από λήπτη σε δημιουργό και να αρχίσετε να κερδίζετε από τη δραστηριότητα των διαφημίσεων
Ένας συνεργάτης ανάπτυξης της αγοράς παρέχετε βοήθεια για την ένταξη χρηστών και την αύξηση του οργανικού όγκου στο οικοσύστημα P2P
Είστε έτοιμοι να αρχίσετε να κερδίζετε με τη MEXC;
Πώς λειτουργεί;
1
Αίτηση
Συμπληρώστε το έντυπο αίτησης και επισυνάψτε αποδεικτικά στοιχεία εμπορικής δραστηριότητας από άλλη πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου όγκου συναλλαγών. Αυτό μας βοηθά να αξιολογήσουμε την εμπειρία και την αξιοπιστία σας.
Αίτηση
2
Εξέταση της αίτησης
Η ομάδα μας εξετάζει τις υποβολές σε εβδομαδιαία βάση. Λόγω των περιορισμών του προγράμματος, μόνο ένας επιλεγμένος αριθμός εμπόρων γίνεται αποδεκτός σε κάθε αγορά για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της ανταμοιβής.
3
Αποδοχή και ένταξη
Οι αιτήσεις εξετάζονται σε εβδομαδιαία βάση. Για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του προγράμματος, η συμμετοχή περιορίζεται σε έναν επιλεγμένο αριθμό εμπόρων ανά περιοχή.
4
Ξεκινήστε να κερδίζετε
Ξεκινήστε να δημοσιεύετε τακτικά διαφημίσεις πώλησης σε ανταγωνιστικές τιμές για να παραμείνετε επιλέξιμοι και να λαμβάνετε τις μηνιαίες ανταμοιβές ρευστότητας.
Εξερευνήστε το πρόγραμμα συνεργάτη ρευστότητας MEXC
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε απευθείας με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της MEXC.