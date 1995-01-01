Τύπος και Token
Τύπος
Ελέγξτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη δημοσίευση διαφημίσεων αγοράς.Επαλήθευση ΤώραΠροβολή λόγου
Τιμή και Ποσότητα Συναλλαγής
Τιμή Αναφοράς Αγοράς
-- --/
Ποσότητα και Τρόποι Πληρωμής
Ποσότητα Διαφήμισης
Υπόλοιπο Fiat: 0.0Μεταφορά
Ενιαίο Όριο Συναλλαγής
Μονάδα:--
Τρόποι Πληρωμής
Τρόποι Πληρωμής
Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 τρόπους πληρωμής.
Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 τρόπους πληρωμής.
Αυτοματοποιημένη απάντηση
Προβολή αυτοματοποιημένης απάντησης
Όροι Διαφημιζόμενου
Προβολή αυτοματοποιημένης απάντησης
Απαγορευμένη συμπεριφορά: Απαγορεύεται αυστηρά η χρέωση πρόσθετων προμηθειών ή η κοινή χρήση εξωτερικών ιστοτόπων ή πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων. Τυχόν παραβιάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε περιορισμούς του λογαριασμού.
Απαιτήσεις Συναλλαγών
Οι υπερβολικές απαιτήσεις για συναλλαγές θα περιορίσουν την απήχηση της διαφήμισής σας.
Ολοκληρώθηκε το προηγμένο KYC
Εγγραφή για περισσότερες από
ημέρες
Απαιτείται επαλήθευση μέσω κινητού
Ολοκληρώθηκαν περισσότερες από
συναλλαγές Spot
Ολοκληρώθηκαν περισσότερες από
συναλλαγές P2P
Ολοκληρώθηκαν λιγότερες από
συναλλαγές P2P
Ένας μεμονωμένος χρήστης μπορεί να υποβάλει μέχρι και
εντολές σε αυτήν τη διαφήμιση