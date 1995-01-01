Όριο Χρόνου Πληρωμής

15 λεπτά

Ο αγοραστής πρέπει να πραγματοποιήσει τη μεταφορά εντός της προθεσμίας πληρωμής και να κάνει κλικ στην επιλογή [Η Μεταφορά Ολοκληρώθηκε, Ειδοποίηση Πωλητή] μόλις ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου, η συναλλαγή θα ακυρωθεί. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό όριο για κάθε τρόπο πληρωμής.