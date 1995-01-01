Δημοσίευση
Τύπος και Token
Τύπος
Token
Συναλλαγές Fiat

Ελέγξτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη δημοσίευση διαφημίσεων αγοράς.Επαλήθευση ΤώραΠροβολή λόγου

Τιμή και Ποσότητα Συναλλαγής
Τύπος τιμής

Τιμή Αναφοράς Αγοράς: -- --/undefined
Τιμή Αναφοράς Βιβλίου Εντολών MEXC: --/undefined

Κυμαινόμενη Τιμή = Τιμή Αγοράς × Κυμαινόμενο Επιτόκιο
Πηγή Δεδομένων Τιμής Αγοράς: --
Τιμή διαφήμισης
--/undefined
Τιμή Αναφοράς Αγοράς
-- --/
Αναφορά τιμής MEXC
-- --/
Ποσότητα και Τρόποι Πληρωμής
Ποσότητα Διαφήμισης
Σχετικά: -- --
Υπόλοιπο Fiat: 0.0Μεταφορά
Ενιαίο Όριο Συναλλαγής
Μονάδα:--
--
Σχετικά: -- undefined
Μέγ.--
Σχετικά: -- undefined
Τρόποι Πληρωμής
Τρόποι Πληρωμής
Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 τρόπους πληρωμής.
Προσθήκη
Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 τρόπους πληρωμής.
Όριο Χρόνου Πληρωμής
15 λεπτά
Ο αγοραστής πρέπει να πραγματοποιήσει τη μεταφορά εντός της προθεσμίας πληρωμής και να κάνει κλικ στην επιλογή [Η Μεταφορά Ολοκληρώθηκε, Ειδοποίηση Πωλητή] μόλις ολοκληρωθεί.
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου, η συναλλαγή θα ακυρωθεί. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό όριο για κάθε τρόπο πληρωμής.
Αυτοματοποιημένη απάντηση
Όροι Διαφημιζόμενου
Προβολή αυτοματοποιημένης απάντησης
Απαγορευμένη συμπεριφορά: Απαγορεύεται αυστηρά η χρέωση πρόσθετων προμηθειών ή η κοινή χρήση εξωτερικών ιστοτόπων ή πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων. Τυχόν παραβιάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε περιορισμούς του λογαριασμού.
Απαιτήσεις Συναλλαγών
Οι υπερβολικές απαιτήσεις για συναλλαγές θα περιορίσουν την απήχηση της διαφήμισής σας.
Ολοκληρώθηκε το προηγμένο KYC
Εγγραφή για περισσότερες από
ημέρες
Απαιτείται επαλήθευση μέσω κινητού
Ολοκληρώθηκαν περισσότερες από
συναλλαγές Spot
Ολοκληρώθηκαν περισσότερες από
συναλλαγές P2P
Ολοκληρώθηκαν λιγότερες από
συναλλαγές P2P
Ένας μεμονωμένος χρήστης μπορεί να υποβάλει μέχρι και
εντολές σε αυτήν τη διαφήμιση
Ιδιωτική διαφήμιση
