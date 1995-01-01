Γίνετε Επαληθευμένος Έμπορος

Αποκτήστε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, προσελκύστε περισσότερες παραγγελίες και απολαύστε βελτιωμένα οφέλη

Πύλη εμπόρου

Η εμπορική πύλη προσφέρει πρόσθετα εργαλεία συναλλαγών, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τις διαφημίσεις και τις εντολές.
Σήμα επαλήθευσης

Ένα μοναδικό σήμα επαλήθευσης θα προστεθεί δίπλα στο ψευδώνυμό σας P2P για να ενισχύσει την αξιοπιστία του brand σας.
Ειδική Εξυπηρέτηση Πελατών

Ένα ειδικό κανάλι Εξυπηρέτησης Πελατών θα είναι διαθέσιμο 24/7 για άμεσες απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά σας.

Σύγκριση Οφελών

Επαληθευμένος Έμπορος
Τακτικός χρήστης

Βασικά Χαρακτηριστικά

Δημοσίευση διαφημίσεων πώλησης
Δημοσίευση διαφημίσεων αγοράς
Προβολή διαφήμισης προτεραιότητας
Ειδικό σήμα
Εξυπηρέτηση Πελατών
Προτεραιότητα
Βασικό

Προηγμένα Χαρακτηριστικά

Πύλη εμπόρου
Προβεβλημένες Διαφημίσεις

Όρια συναλλαγών

Αριθμός διαφημίσεων αγοράς (ανά Fiat/Κρύπτο)
5
2
Αριθμός διαφημίσεων πωλήσεων (ανά Fiat/Κρύπτο)
5
2
Μέγιστο ποσό ανά διαφήμιση
$100,000
$10,000
Συνολικές μη ολοκληρωμένες παραγγελίες
20
5

Για να υποβάλετε αίτηση για την κατάσταση του εμπόρου, πρέπει πρώτα να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις

Επαλήθευση SMS
Επαλήθευση Email
Προηγμένο KYC
Σημαντική ειδοποίηση: Η υποβολή αίτησης δεν εγγυάται την έγκριση. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αυστηρή διαδικασία εξέτασης και η έγκριση χορηγείται με βάση τη συμμόρφωση, τη δραστηριότητα συναλλαγών και την τήρηση των πολιτικών της πλατφόρμας. Η εκπλήρωση των ελάχιστων κριτηρίων από μόνη της δεν εξασφαλίζει την αποδοχή. Οποιαδήποτε εμπλοκή σε δόλιες δραστηριότητες, αγοραπωλησίες τύπου Wash ή παραβιάσεις της πολιτικής θα οδηγήσει σε άμεσο αποκλεισμό. Η διαδικασία επανεξέτασης μπορεί να διαρκέσει έως και 7 εργάσιμες ημέρες.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να ολοκληρώσω την επαλήθευση προηγμένου KYC;

Για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον συναλλαγών και να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας της MEXC P2P, οι αιτούντες πρέπει να συμμορφωθούν με την ολοκλήρωση της επαλήθευσης προηγμένου KYC.