Γίνετε Επαληθευμένος Έμπορος
Αποκτήστε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, προσελκύστε περισσότερες παραγγελίες και απολαύστε βελτιωμένα οφέλη
Πύλη εμπόρουΗ εμπορική πύλη προσφέρει πρόσθετα εργαλεία συναλλαγών, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τις διαφημίσεις και τις εντολές.
Σήμα επαλήθευσηςΈνα μοναδικό σήμα επαλήθευσης θα προστεθεί δίπλα στο ψευδώνυμό σας P2P για να ενισχύσει την αξιοπιστία του brand σας.
Ειδική Εξυπηρέτηση ΠελατώνΈνα ειδικό κανάλι Εξυπηρέτησης Πελατών θα είναι διαθέσιμο 24/7 για άμεσες απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά σας.
Βασικά Χαρακτηριστικά
Προηγμένα Χαρακτηριστικά
Όρια συναλλαγών