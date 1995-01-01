Προσκαλέστε Φίλους για να Μοιραστείτε Ανταμοιβές

Προσκαλέστε τους φίλους σας να εγγραφούν στη MEXC. Εάν ο φίλος σας συγκεντρώσει 100 USDT σε αγορές P2P εντός 7 ημερών από την εγγραφή του, τόσο εσείς όσο και ο φίλος σας θα λάβετε ένα μπόνους Futures 5 USDT.