Ξεκλειδώστε Εύκολα 20 USDT

Η εκδήλωση έχει λήξει
Εργασίες Αγοράς P2P

3
USDT

Ολοκληρώστε Την Πρώτη Σας Αγορά P2P

Ολοκληρώστε Την Πρώτη Σας Αγορά P2P

Ακολουθήστε την εκμάθηση και ολοκληρώστε την πρώτη σας αγορά P2P οποιουδήποτε ποσού για να λάβετε ένα μπόνους Futures 3 USDT.

8
USDT

Συγκεντρώστε 100 USDT σε Αγορές P2P

Συγκεντρώστε 100 USDT σε Αγορές P2P

Συγκεντρώστε τουλάχιστον 100 USDT σε αγορές P2P εντός 7 ημερών από την πρώτη σας αγορά για να λάβετε ένα μπόνους Futures 8 USDT.

Εργασίες Συναλλαγής

1
USDT

Ολοκληρώστε Την Πρώτη Σας Συναλλαγή Spot

Ολοκληρώστε Την Πρώτη Σας Συναλλαγή Spot

Ολοκληρώστε μια συναλλαγή Spot οποιουδήποτε ποσού για να λάβετε ένα μπόνους Futures 1 USDT.

3
USDT

Ολοκλήρωση Πρώτης Συναλλαγής Futures

Ολοκλήρωση Πρώτης Συναλλαγής Futures

Ολοκληρώστε μια συναλλαγή Futures οποιουδήποτε ποσού για να λάβετε ένα μπόνους Futures 3 USDT.

Περισσότερες Συναρπαστικές Εργασίες

5
USDT

Προσκαλέστε Φίλους για να Μοιραστείτε Ανταμοιβές

Προσκαλέστε Φίλους για να Μοιραστείτε Ανταμοιβές

Προσκαλέστε τους φίλους σας να εγγραφούν στη MEXC. Εάν ο φίλος σας συγκεντρώσει 100 USDT σε αγορές P2P εντός 7 ημερών από την εγγραφή του, τόσο εσείς όσο και ο φίλος σας θα λάβετε ένα μπόνους Futures 5 USDT.

10,000
USDT

[Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες] Μοιραστείτε 10,000 USDT

[Αποκλειστικά για Νέους Χρήστες] Μοιραστείτε 10,000 USDT

Οι νέοι χρήστες έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν ένα pool ανταμοιβών 10,000 USDT για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στον κόσμο των συναλλαγών.

Κανόνες Εκδήλωσης

  1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν την εργασία κάνοντας κλικ στο μπλε κουμπί για κάθε εργασία. Οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν την εργασία ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο της εκδήλωσης για να κερδίσουν ανταμοιβές. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος ολοκλήρωσης της εργασίας δεν θα θεωρείται έγκυρη.
  2. Για αυτή την εκδήλωση είναι επιλέξιμες μόνο οι συναλλαγές σε RUB, VND, UAH, INR και MYR.
  3. Οι ανταμοιβές θα διανέμονται εβδομαδιαία, εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της εργασίας. Για να ελέγξουν το μπόνους τους, οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή και να μεταβούν στα [Πορτοφόλια] - [Futures].
  4. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον μία [Εργασία Συναλλαγών] για να είναι επιλέξιμοι για την ανταμοιβή [Εργασία αγοράς Crypto P2P].
  5. Τα μπόνους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συναλλαγές Futures. Ενώ τα κέρδη που προκύπτουν από τις συναλλαγές με τη χρήση μπόνους μπορούν να αποσυρθούν, το ίδιο το μπόνους δεν μπορεί να αποσυρθεί.
  6. Το μπόνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιθώριο για τις συναλλαγές ή για να αντισταθμίσει τις προμήθειες συναλλαγής/χρηματοδότησης ή τις απώλειες από τις συναλλαγές.
  7. Το μπόνους ισχύει για έως και 30 ημέρες. Όποιο μπόνους δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα ανακληθεί αυτόματα κατά τη λήξη του. Λάβετε υπόψη τον πιθανό κίνδυνο ρευστοποίησης που προκύπτει από αυτόν τον όρο.
  8. Όλοι οι συμμετέχοντες χρήστες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της MEXC. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα εμπλέκεται σε ανέντιμες ή καταχρηστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής δημιουργίας λογαριασμών, της αυτοδιαπραγμάτευσης ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με παράνομους, δόλιους ή επιβλαβείς σκοπούς.
  9. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την εκδήλωση ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.